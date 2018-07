Lissabon (AFP) Bei einer Explosion in einer Munitionsfabrik in Portugal ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien bei dem Unglück nahe der Stadt Leiria im Zentrum des Landes schwer verletzt worden, teilten die Rettungskräfte mit. Ein Feuerwehrmann sei zudem im Einsatz leicht verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.