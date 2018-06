Basel (AFP) Einmal wie Dagobert Duck im Geld baden - dieser Traum kann jetzt in der Schweiz wahr werden. Auf dem auf Luxusgüter spezialisierten Internet-Marktplatz JamesEdition wird derzeit ein Tresor mit acht Millionen Geldstücken zum Kauf angeboten. Die goldenen Fünf-Rappen-Münzen (vier Cent) waren Teil einer Kampagne für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie wurden in einer symbolischen Geste im Oktober von einem Lastwagen vor dem Parlament in Bern abgeladen, als die Initiatoren 130.000 Unterschriften für die Abhaltung einer entsprechenden Volksabstimmung übergaben.

