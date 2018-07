Biberach (SID) - Davis-Cup-Spieler Daniel Brands und Fed-Cup-Spielerin Annika Beck führen die Teilnehmerfelder bei den 42. deutschen Tennis-Meisterschaften in Biberach (8. bis 15. Dezember) an. Die Weltranglisten-58. aus Bonn geht in Oberschwaben als Titelverteidigerin an den Start. Als Mitfavoritinnen gelten zudem Dinah Pfizenmaier, Anna-Lena Friedsam, Carina Witthöft und Antonia Lottner.

Bei den Männern fehlt Jan-Lennard Struff als Gewinner von 2012. Neben Brands haben in Biberach auch Andreas Beck und Routinier Michael Berrer große Ambitionen.