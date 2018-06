New York (AFP) US-Sänger Billy Joel wird Dauerstar im New Yorker Madison Square Garden. Er werde künftig einmal im Monat in dem legendären Stadion in Manhattan spielen, kündigte Joel am Dienstag (Ortszeit) an. Es sei der erste Deal dieser Art mit einem Musiker, den der Madison Square Garden eingehe. Die Vereinbarung gelte "solange es eine Nachfrage gibt".

