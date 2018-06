New York (AFP) Das US-Nachrichtenmagazin "Newsweek" will seine gedruckte Ausgabe wiederbeleben. "Wir sehen sie als Premium-Produkt, als Boutique-Produkt", sagte Newsweek-Chefredakteur Jim Impoco der "New York Times" vom Dienstag. Die Zeitschrift solle über Abonnements vertrieben werden.

