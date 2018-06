Washington (AFP) Die USA haben den Abzug ihres Materials aus Afghanistan über den Landweg durch Pakistan vorerst gestoppt. Dies teilte ein Sprecher des Pentagons am Dienstag mit. Aus Sicherheitsgründen würden die Lkw nun zunächst in Afghanistan warten, sagte der Sprecher. Er gehe davon aus, dass die Fahrten in der nahen Zukunft wieder aufgenommen werden könnten.

