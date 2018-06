München (SID) - Bayern München hat in der Euroleague eine Sensation hauchdünn verpasst und muss um die Teilnahme an der Zwischenrunde zittern. Der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga verlor am Donnerstag gegen Titelverteidiger Olympiakos Piräus 103:105 (50:59) und kassierte damit die vierte Niederlage in der Königsklasse in Folge.

Das Team von Trainer Svetislav Pesic belegt mit elf Zählern Rang vier in der Gruppe C und kämpft mit den punktgleichen Unicaja Malaga aus Spanien und den Italienern von Montepaschi Siena um den wichtigen vierten Gruppenplatz. Beste Werfer der Münchner waren Malcolm Delaney (22 Punkte) und Heiko Schaffartzik (21).

Die Gastgeber zeigten sich nach den Niederlagen gegen Siena, Stelmet Zielona Gora (Polen) und dem türkischen Meister Galatasaray Istanbul unbeeindruckt. Vor 6700 Zuschauern und unter den Augen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß und Bastian Schweinsteiger hielt der Euroleague-Neuling lange gut mit. Vor allem Schaffartzik, Delaney und Lucca Staiger hielten die Münchner mit insgesamt elf verwandelten Dreipunktwürfen im Spiel.

Doch die erfahrenen Griechen um die Topscorer Stratos Perperoglou (25) und Vasilios Spanoulis (24) verteidigten die Führung in der hektischen Schlussphase mit Glück und Geschick.

Am kommenden Donnerstag treten die Bayern in Malaga an (20.45 Uhr) und können dort einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde machen.