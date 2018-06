New York (dpa) - Gute Wirtschaftsdaten haben geldpolitische Sorgen in den USA weiter angefacht und die New Yorker Börsen belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,43 Prozent tiefer bei 15 821,51 Punkten aus dem Handel. Der Eurokurs profitierte von einer unveränderten Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Er bewegte sich im US-Handel Richtung 1,37 Dollar auf einem neuen Hoch seit Ende Oktober. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,3670 Dollar.

