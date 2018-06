Berlin (AFP) Die Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm kann schon mal richtig böse werden, wenn Zeugen sich in den Fernsehkrimis aus Hannover partout nicht erinnern wollen. Im wahren Leben hatte die Schauspielerin Maria Furtwängler am Donnerstag vor dem Landgericht Hannover selbst Probleme: Ihre Erinnerungen an den gemeinsamen Oktoberfestbesuch mit dem Ehepaar Christian und Bettina Wulff vor mehr als fünf Jahren waren spärlich, und immer wieder zuckte sie die Schultern.

