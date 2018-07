Kiew (AFP) In der Debatte um das von der Ukraine gestoppte Assoziierungsabkommen mit der EU hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) das Verhalten Russlands scharf kritisiert. Ohne Russland direkt zu nennen, sagte Westerwelle am Donnerstag in Kiew, "das Aufbauen von Drohkulissen und das Ausüben wirtschaftlichen Drucks" auf die Ukraine seien "schlicht inakzeptabel". Die Regierung in Kiew hatte vor zwei Wochen unter Druck von Moskau die geplante Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der EU abgesagt, seitdem gibt es in Kiew Massenproteste.

