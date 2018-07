Bonn (AFP) Neben Amazon testet auch die Deutsche Post DHL die Zustellung von Päckchen per Drohne. Am kommenden Montag werde es einen Testflug geben, sagte eine Sprecherin von DHL am Donnerstag AFP. Die Drohne sei Teil eines Forschungsprojekts und ihre Präsentation während einer Mitarbeiterveranstaltung sei bereits lange geplant gewesen - schon vor der Ankündigung von Amazon-Chef Jeff Bezos, sagte die Sprecherin.

