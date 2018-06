Berlin (AFP) Bei Anschlägen im Jemen sind zwei deutsche Staatsbürger getötet worden. Die beiden seien für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig gewesen, teilte Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) am Donnerstagabend in Berlin mit. Auch ein jemenitischer Mitarbeiter der Organisation sei bei den Anschlägen in der Hauptstadt Sanaa getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.