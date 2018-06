Korntal-Münchingen/Stuttgart (dpa) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt des deutschen Einzelhandels haben die Verhandlungspartner in Baden-Württemberg in der Nacht den bundesweit ersten Durchbruch erzielt. Das teilten die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband am Morgen in Stuttgart mit.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber hätten sich für die rund 220 000 Beschäftigten in Baden-Württemberg auf eine Lohnsteigerung von 3 Prozent rückwirkend zum 1. Juli 2013 geeinigt. Zum 1. April 2014 sollten die Tariflöhne dann um weitere 2,1 Prozent steigen. Außerdem sei der Manteltarifvertrag wieder eingesetzt worden.

Der Durchbruch könnte bundesweit Signalcharakter für die Branche haben. Es gibt zwar keinen bundesweiten Tarifvertrag, die Ergebnisse in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen galten zuletzt aber häufig als Vorlage. In ganz Deutschland hat Verdi die Beschäftigten seit Monaten zu Warnstreiks mobilisiert.

Verdi hatte Änderungen am Manteltarifvertrag komplett abgelehnt. Die Arbeitgeber wollten das Regelwerk hingegen ändern, da sie es für veraltet halten. Die Reform der Tarifverträge soll nun im kommenden Jahr verhandelt werden.

Forderungen in den Bundesländern

Infos und Termine zur Tarifrunde