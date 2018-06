Albstadt (dpa) - Ein leichtes Erdbeben hat den Boden bei Albstadt im Süden Baden-Württembergs zum Zittern gebracht. Der Erdstoß am Abend hatte nach Angaben eines Sprechers der Stuttgarter Polizei eine Stärke von 2,9. "Es wurde gespürt", sagte er. Schäden habe es ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht gegeben. Die Schwäbische Alb, auf der Albstadt liegt, gehört zu den Gebieten in Deutschland, die am stärksten von Erdbeben bedroht sind. Schäden treten meist erst bei Beben der Stärke 5 auf.

