Barcelona (SID) - Weltfußballer Lionel Messi von Meister FC Barcelona droht wegen seiner hartnäckigen Oberschenkelverletzung den Rückrundenstart der spanischen Primera Division im Januar zu verpassen. "Wir können nicht garantieren, dass er dann bereit sein wird", sagte Barca-Coach Gerardo Martino am Donnerstag über seinen Superstar: "Was uns interessiert ist, dass er sich vollständig erholt."

Der 26-Jährige hatte sich die Verletzung im November zugezogen und befindet sich derzeit zu Reha-Maßnahmen in seiner argentinischen Heimat. Barcelona hatte nach dem Ausfall Messis im Champions-League-Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam (1:2) und in der Liga bei Athletic Bilbao (0:1) zum ersten Mal seit dem vergangenen März zwei Niederlagen in Folge kassiert.