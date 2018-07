Madrid (dpa) - Eine Maschine der US-Fluggesellschaft Delta ist bei einer außerplanmäßigen Landung auf dem Madrider Flughafen von der Landebahn abgekommen. Das Flugzeug vom Typ Boeing 767 kam nach Augenzeugenberichten auf einer Rasenfläche neben der Betonpiste zum Stehen. Von den etwa 200 Insassen sei niemand verletzt worden. Passagiere berichteten, beim Start der Maschine vom Madrider Flughafen in Richtung New York habe es einen lauten Knall gegeben. An der rechten Tragfläche habe sich ein kleines Loch aufgetan. Der Kapitän entschloss sich daraufhin zur Rückkehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.