Wien (AFP) Kobalt-60 ist ein radioaktives Isotop. Unter anderem wird es in der Krebstherapie eingesetzt, denn mit seinen Gammastrahlen können Tumore bekämpft werden. Kobalt-60 kann auch für "schmutzige Bomben" verwendet werden. Diese sind in der Wirkung nicht so verheerend wie Atombomben, aber deutlich leichter herzustellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.