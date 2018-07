Tel Aviv (AFP) US-Außenminister John Kerry hat am Donnerstag in Jerusalem versichert, die Sicherheitsbedürfnisse Israels seien bei den Gesprächen über das iranische Atomprogramm von oberster Priorität. Kerry sagte im Anschluss an eine gut dreistündige Unterredung mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu: "Ich kann nicht genug betonen, dass Israels Sicherheit bei diesen Verhandlungen ganz oben auf der Tagesordnung steht."

