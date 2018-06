Wismar (dpa) - Zwei 14-jährige Jungs haben mit täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen in Wismar einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau verständigte die Beamten, weil sie auf dem Gelände der Musikschule mehrere maskierte Jugendliche mit Waffen gesehen hatte. Es sei auch geschossen worden, Qualm sei zu sehen. Mehrere Streifenwagen rückten an, Beamte durchsuchten das Gebäude und trafen im ersten Stock einen der Jugendlichen an. Der 14-Jährige erzählte, er habe mit seinem Freund auf dem Schulhof "Armee" mit Spielzeugwaffen gespielt.

