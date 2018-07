Bangkok (dpa) - Thailands König Bhumibol hat nach tagelangen Protesten gegen die Regierung zur Einheit im Land aufgerufen. Die Anführer der Protestbewegung wollen aber ihren Kampf gegen die Regierung nicht aufgeben.

Schon am Freitag sollen wieder Menschen in Bangkok gegen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra auf die Straße gehen.

Dem Land sei es lange gut gegangen, weil Eintracht herrschte und alle ihren Pflichten nachkamen, sagte der greise Monarch bei einer Zeremonie an seinem 86. Geburtstag am Donnerstag in der Stadt Hua Hin. "Jeder sollte seine Pflichten erkennen und sie erfüllen, um die Stabilität und Sicherheit der Nation zu gewährleisten."

Er habe das Wohlergehen des Landes im Sinn, sagte Protestführer Suthep Thaugsuban der Nachrichtenagentur dpa. Der König habe gesagt, dass jede Seite die Interessen des Landes schützen solle. "Wir arbeiten für die Interessen des Landes", so der ehemalige Abgeordnete der oppositionellen Demokratischen Partei. "Und wir kämpfen nicht für eine Spaltung des Landes, sondern dafür, es zu einen."

Die Regierungsgegner hatten ihre Proteste aus Respekt vor Bhumibol ausgesetzt. Am Geburtstag des vom Volk verehrten Königs sind Straßenproteste undenkbar. Zehntausende hatten in den Tagen davor gegen Yingluck demonstriert. Sie werfen ihr Verschleuderung von Steuergeldern und eine Politik zur Befriedigung persönlicher Interessen vor. Am Wochenende waren die zunächst friedlichen Proteste eskaliert. Am Dienstag änderte die Staatsführung die Taktik und ließ die Demonstranten gewähren, die Lage entspannte sich.

Die Anführer der Demonstranten kündigten neue Proteste für Freitag an. An diesem Tag werde die Regierung stürzen, sagte Suthep thailändischen Medien.

Auch die Unterstützer der Regierung wollen wieder auf die Straße gehen, berichtete die Tageszeitung "Bangkok Post" online. Wie ein Anführer der regierungstreuen "Rothemden" ankündigte, ist am 10. Dezember - einem Feiertag - in der Provinz Ayutthaya nördlich von Bangkok eine Demonstration geplant. Er erwarte mehr als 10 000 Demonstranten, sagte Weng Tojirakan.

Tausende Thailänder waren in den Badeort Hua Hin geströmt, um den Geburtstag des Königs zu feiern. Viele von ihnen hielten Bilder des Monarchen in den Händen. Der Großteil der Gratulanten trug Gelb. Die Farbe wird mit dem Monarchen assoziiert. "Ich bin schon seit gestern hier", sagte der 53-jährige Surapon Wacharamaneekul. "Wenn man einen Platz an der Straße haben will, muss man früh da sein."

Die Feierlichkeiten zum Königsgeburtstag wurden erstmals in Hua Hin abgehalten. In den Ort südlich der Hauptstadt Bangkok hatte sich Bhumibol im August nach einem mehrjährigen Krankenhausaufenthalt zurückgezogen.

Bericht "Bangkok Post"