Washington (AFP) Die US-Wirtschaft hat von Juli bis September deutlich stärker zugelegt als zunächst geschätzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größten Volkswirtschaft der Welt stieg im dritten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. In einer ersten Schätzung Anfang November hatte das Ministerium ein Plus von 2,8 Prozent angegeben.

