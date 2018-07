Orkan Xaver legt im Norden Deutschlands den Verkehr lahm: Am Flughafen Hamburg können Starts und Landungen nur noch stattfinden, wenn das von den jeweiligen Piloten gewünscht wird. Der Großteil der für heute geplanten Ankünfte und Abflüge wurde gestrichen. Auch für den Freitag gebe es erste Absagen.

Einige geparkte Kleinflieger mussten in Hamburg in Sicherheit gebracht werden. Flughafenmitarbeiter schoben die Flugzeuge zur Sicherheit in Hallen und befestigten lose Container. "Wir sichern hier alles ab", sagte die Sprecherin.

Auch der Verkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal kam zum Erliegen. Wegen des extremen Hochwassers wurden die Schleusen am Donnerstag in Brunsbüttel dichtgemacht. Auch die Schleusen in Kiel Holtenau wurden wegen Überfüllung des Kanals bis auf weiteres gesperrt. Die Schleusen des Kanals haben bei Sturmflut die Funktion von Deichen und werden ab einem Wasserstand von acht Metern geschlossen.



In Schleswig-Holstein hielt die Bahn ab Donnerstagnachmittag die Fernzüge im Bahnhof, sperrte die Trasse Hannover-Bremen und stellte Regionalverbindungen ein. Fahrten auf die Insel Sylt wurden komplett gestrichen, eine Reihe von Regionalzügen fiel aus oder die Geschwindigkeiten wurden reduziert, was zu Verspätungen führte. Die Bahn brachte zudem Dieselloks in die Region, um bei vereisten oder beschädigten Oberleitungen noch einsatzbereit zu sein.



Zum Abend wird eine deutliche Verschärfung des Orkans erwartet. Bis Freitag werde "Xaver" auch große Mengen Schnee, Starkregen und Hagel in weite Teile Deutschlands bringen, warnte der Deutsche Wetterdienst. Die Bundesregierung aktivierte ihr Lagezentrum für den Katastrophenfall. Die Behörden befürchten in Hamburg eine Sturmflut mit über vier Metern über dem Normalpegel.

Mit dem Orkantief Xaver werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes an der Nordseeküste Orkanböen, an der nordfriesischen Nordseeküste teils extreme Böen von über 140 km/h erwartet. Der Höhepunkt werde voraussichtlich Donnerstagabend beziehungsweise im Osten in der Nacht zu Freitag erreicht.