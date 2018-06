Hamburg (dpa) - Mit gefährlichen Böen trifft Orkan "Xaver" die Küste. Norddeutschland kämpft gegen Sturmfluten. Flüge fallen aus, der Bahnverkehr ist gestört, das öffentliche Leben ruht in Teilen der Republik. In Dänemark kam eine Frau durch den Sturm ums Leben - in Großbritannien starben zwei Menschen.

