Hamburg (dpa) - Der Orkan "Xaver" hat den Norden Europas mit großer Wucht getroffen. Das Unwetter mit gefährlichen Böen und Schnee im Gepäck legte das Leben von Millionen Menschen lahm. An den Schulen in Norddeutschland fiel der Unterricht aus, zahlreiche Flüge wurden gestrichen. Die Halligen in der Nordsee meldeten "Land unter". Der Westen Schleswig-Holsteins überstand die erste Phase des Unwetters nach frühen Behördeneinschätzungen glimpflich. In der Nacht wird dort noch eine sehr schwere Sturmflut erwartet. In Großbritannien starben zwei Menschen durch den Sturm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.