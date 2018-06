Hamburg (dpa) - Die stärkste von vermutlich drei Sturmfluten wegen des Orkantiefs "Xaver" soll Hamburg am frühen Freitagmorgen gegen 6.00 Uhr treffen.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte am Donnerstag vor Wasserständen um 3,50 Meter über dem Mittleren Hochwasser. Das ist die untere Grenze einer sehr schweren Sturmflut. "Das ist noch kein Problem für die Deiche", betonte Sylvin Müller-Navarra vom BSH. "Das ist alles im Rahmen dessen, was leicht abgefangen werden kann." Viele Flächen würden aber überflutet - etwa der Fischmarkt, die Speicherstadt und die Promenade der Hafencity.

Sturmfluten an der deutschen Nordseeküste, in Emden, Bremen und Hamburg werden in drei Kategorien eingeteilt. Bei einer Sturmflut steigt das Wasser auf 1,5 bis 2,5 Meter über dem Mittleren Hochwasser, bei einer schweren Sturmflut auf 2,5 bis 3,5 Meter und bei einer sehr schweren Sturmflut auf mehr als 3,5 Meter.