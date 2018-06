Sydney (AFP) Vor der australischen Ostküste ist ein Surfer von einem Hai verletzt worden - ohne es selbst zu bemerken. Der 26-Jährige hatte nach Polizeiangaben am Donnerstagabend am Shelly Beach in der Nähe von Port Macquarie gesurft, als er spürte, dass etwas gegen seine Hand schlug. "Der Mann bemerkte, dass er eine Wunde an seiner rechten Hand und Blut am Bein hatte", teilte die Polizei im Bundesstaat New South Wales mit. "Er hatte keinen Hai gesehen und war sich nicht darüber im klaren, dass ihn einer gebissen haben könnte."

