Berlin (AFP) Deutschland will das Nachbarland Frankreich bei seinem Militäreinsatz in der Zentralafrikanischen Republik logistisch unterstützen. Deutschland erwäge Hilfe beim Lufttransport von Soldaten, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin. Deutschland verfüge über fünf Flugzeuge vom Typ A310, die die Fähigkeit zum Personentransport hätten. Manche Maschinen könnten auch Güter transportieren und Luftbetankungen vornehmen, was ebenfalls als Unterstützung für den französischen Einsatz denkbar sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.