Die deutsche Regierung will Frankreich bei seinem militärischen Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik logistische Unterstützung anbieten. Deutschland erwäge Hilfe beim Lufttransport von Soldaten, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin.



Die Bundeswehr verfüge über fünf Flugzeuge vom Typ A310, die die Fähigkeit zum Personentransport hätten. Manche Maschinen könnten auch Güter transportieren und Luftbetankungen vornehmen, was ebenfalls als Unterstützung für den französischen Einsatz denkbar sei.

Zuletzt waren bei Zusammenstößen zwischen Christen und Muslimen in der Zentralafrikanischen Republik fast 100 Menschen getötet worden. Daraufhin hatte der UN-Sicherheitsrat einem militärischen Angriff zugestimmt . Frankreich hat bereits rund 650 Soldaten in dem afrikanischen Land stationiert, etwa 1.000 weitere Soldaten stehen bereit.