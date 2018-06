Brüssel (AFP) Stundenlöhne von zwei Euro auf dem Bau, Niedrigstbezahlung in Schlachthöfen: Die Entlohnung und Arbeitsbedingungen von ausländischen Arbeitern beschäftigen die EU schon seit langem. Um gegen Lohn- und Sozialdumping vorzugehen, beraten die Mitgliedstaaten eine Verschärfung der sogenannten Entsenderichtlinie, mit der die Arbeitsbedingungen von vorübergehend ins EU-Ausland geschickten Arbeitnehmern festgelegt werden sollen. Doch vor einer möglicherweise entscheidenden Sitzung der Arbeitsminister am Montag in Brüssel sind noch mehrere Punkte umstritten. Besonders Frankreichs Regierung dringt auf eine Verschärfung - um der extremen Rechten vor der Europawahl im Mai keine Steilvorlage zu liefern.

