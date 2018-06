Berlin (AFP) Die Grünen haben kritisiert, dass die Union den Posten des Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar nach dessen Ausscheiden aus dem Amt zunächst unbesetzt lassen will. Es sei nicht hinnehmbar, dass Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) wegen "einer persönlichen Animosität" eine Kontrolllücke herbeiführe, sagte der Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz am Freitag zu "Handelsblatt Online". Schaars Amtszeit endet nach zehnjähriger Tätigkeit am 16. Dezember.

