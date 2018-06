Wiesbaden (AFP) Der Trend der Väter zu einer Jobpause für ihre Neugeborenen bleibt ungebrochen. Im zweiten Vierteljahr 2012 bezogen die Väter von 48.000 der insgesamt 165.000 in diesem Zeitraum geborenen Kinder Elterngeld, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Dies waren damit 29,3 Prozent der Väter. Drei Jahre vorher, im zweiten Vierteljahr 2009, lag die Väterbeteiligung mit 23,4 Prozent deutlich niedriger.

