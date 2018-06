Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat zugestimmt, dem EU-Parlament Fragen zu seinen Enthüllungen zu beantworten. Dies teilte der innenpolitische Sprecher der Grünen im Europa-Parlament, Jan Philipp Albrecht, mit. Der im russischen Exil lebende US-Amerikaner soll per Videobotschaft mit den Abgeordneten in Straßburg kommunizieren.

Derzeit bereiteten Mitglieder des mit der Spähaffäre beauftragten Gremiums Fragen vor, die Snowden bald übermittelt würden, sagte Albrecht. Die Videoaufzeichnung werde vermutlich am 18. Dezember gezeigt. Sie könne live im Internet verfolgt werden.

Albrecht sagte, eine klassische Videokonferenz sei nicht möglich, da Snowdens Aufenthaltsort in Russland geheim sei. Durch die Verbindung könne er geortet werden. Die Justiz in den USA hatte bereits im Juni einen Haftbefehl gegen Snowden wegen dessen Enthüllungen erlassen. In den USA droht dem 30-Jährigen ein Verfahren wegen Geheimnisverrats.

Die Untersuchungen des Justizausschusses sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Die Ergebnisse sollen im Januar veröffentlicht werden.



In den vergangenen Monaten hatte Snowden die weitreichenden Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA öffentlich gemacht. Die Bundesregierung lehnt es ab, ihm Asyl zu gewähren. Nach Angaben des amtierenden Bundesinnenministers Hans-Peter Friedrich (CSU) wird aber der Wunsch von Bundestagsabgeordneten geprüft, Snowden an seinem Exilort in Moskau zu befragen. Snowden hat derzeit ein auf ein Jahr begrenztes Aufenthaltsrecht in Russland.