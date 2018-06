Kiew (AFP) In der Ukraine haben Regierungschef Mykola Asarow und die drei wesentlichen Oppositionsparteien eine Untersuchung der Ausschreitungen bei einer Großdemonstration unter Mitwirkung eines Vertreters der internationalen Gemeinschaft akzeptiert. Dies teilte der Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, am Freitag in Straßburg mit.

