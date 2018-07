Eschborn/Sanaa (dpa) - Die beiden im Jemen getöteten deutschen Entwicklungshelfer haben der Bevölkerung bei der Trinkwasserversorgung und Ernährungssicherung geholfen.

Die Mitarbeiter der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hätten "klassische Entwicklungszusammenarbeit" geleistet, sagte ein GIZ-Sprecher am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Zu den Personen machte die GIZ keine Angaben.

Bei dem Angriff auf das Verteidigungsministerium in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa waren am Donnerstag etwa 50 Menschen getötet worden. Unter den Opfern waren auch zwei deutsche und ein einheimischer Mitarbeiter der GIZ. Außenminister Guido Westerwelle (FDP) äußerte sich "zutiefst bestürzt". Am Freitag bekannte sich das Terrornetzwerk Al-Kaida zu dem Anschlag.

Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung engagiert sich die GIZ seit 1969 im Jemen. Seit 1983 unterhält sie in Sanaa ein eigenes Büro. Die Arbeit im Jemen konzentriere sich "auf die entwicklungspolitischen Schwerpunkte Wasser und Grundbildung", heißt es auf der Homepage der GIZ. "Daneben engagiert sich die GIZ für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Berufsbildung, Ernährungssicherung, Biodiversität, gute Regierungsführung und im Gesundheitswesen."

