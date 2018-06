Paris (AFP) Nach der Billigung durch den UN-Sicherheitsrat hat Frankreich einen Militäreinsatz in der Zentralafrikanischen Republik begonnen. Der Einsatz habe am Freitag mit Patrouillen in der Hauptstadt Bangui begonnen, sagte der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian dem Radiosender RFI. Dazu sei am Vorabend eine Kompanie aus rund 150 Mann eingetroffen. Frankreich will insgesamt 1200 Soldaten in das Krisenland schicken, um Einsatzkräfte der Afrikanischen Union (AU) zu unterstützen.

