Costa do Sauípe (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der WM-Vorrunde auf Portugal, Ghana und Jürgen Klinsmanns US-Team.

Zum Auftakt muss sich die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am 16. Juni in Salvador mit Cristiano Ronaldos Portugiesen messen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Costa do Sauípe in Brasilien. Am 21. Juni spielt das DFB-Team in Fortaleza gegen Ghana. Zum Abschluss der Gruppenphase gibt es am 26. Juni in Recife ein Wiedersehen mit Ex-Bundestrainer Klinsmann und seinen US-Boys.

Die DFB-Auswahl wurde bei der Auslosung als einer von acht Gruppenköpfen gesetzt. Das Spektakel in dem brasilianischen Badeort wurde von 4800 geladenen Gästen verfolgt, auch Bundestrainer Löw war an die Atlantikküste gereist.

Bundestrainer Joachim Löw hat gelassen auf das Ergebnis der Auslosung für die Fußball-WM reagiert. "Ich akzeptiere es so, wie es ist. Wir können jetzt den nächsten Schritt machen, um zu arbeiten für diese WM", sagte Löw nach der Ziehung der Gruppengegner. Auch Oliver Bierhoff, Manager der Nationalmannschaft, sagte, man könne "nicht unzufrieden sein" mit der Auslosung. "Es ist klar, dass wir da Favorit sind", befand Bierhoff.

Sorgen bereiten den DFB-Verantwortlichen vor allem die extremen Witterungsbedingungen an den Spielorten Fortaleza und Recife. "Es gilt, uns entsprechend gut vorzubereiten", sagte Bierhoff.

Neben Gastgeber Brasilien, der am 12. Juni in São Paulo gegen Kroatien das Turnier eröffnet, sind 31 Mannschaften für die WM qualifiziert. Das Finale findet am 13. Juli in Rio de Janeiro statt.

