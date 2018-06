Costa do Sauípe (dpa) - Kurz vor Beginn der Auslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 hat Bundestrainer Joachim Löw einen Plausch mit Brasiliens Legende Pelé gehalten.

Beim Betreten des extra errichteten Festsaals in Costa do Sauípe begrüßten sich Löw, der einen dunkelgrauen Anzug mit weißem Hemd und schmalem dunkelgrauen Schlips trug, und Pelé herzlich. Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Auslosung als einer von acht Gruppenköpfen gesetzt. Am Ende der 90-minütigen Show steht fest, gegen wen das DFB-Team im kommenden Sommer in der Vorrunde antreten muss.