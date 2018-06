Marseille (SID) - Fünf Tage vor dem Duell mit Borussia Dortmund hat Olympique Marseille die Generalprobe für die Begegnung in der Fußball-Champions-League verpatzt. Die Franzosen kassierten gegen den FC Nantes die zweite 0:1-Niederlage in Folge. Das Tor des Tages erzielte Alejandro Bedoya in der 16. Minute.

Marseille, das am Mittwoch den BVB empfängt (20.45 Uhr/Sky und ZDF), liegt nach der sechsten Saisonniederlage auf Platz fünf der Ligue 1. In der Königsklasse hat Olympique keine Chance mehr auf den Einzug ins Achtelfinale.