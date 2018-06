Freiburg (SID) - Auf dem Weg zum ersten Heimsieg in der laufenden Bundesliga-Saison fordert Trainer Christian Streich vom SC Freiburg noch einmal höchste Konzentration von seiner jungen Mannschaft. "Wir müssen zu 100 Prozent auf dem Platz stehen und voll fokussiert sein", sagte der 48-Jährige am Freitag zwei Tage vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky).

Zwei Siege hat der Tabellen-16. in der Liga bislang eingefahren - beide allerdings auswärts bei den direkten Abstiegskonkurrenten 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig. Wenn am Sonntag die ambitionierten Niedersachsen im Breisgau gastieren, müssen Streichs Schützlinge daher an ihre Leistungsgrenze gehen. "Wir brauchen Jungs, die laufen, laufen, laufen - und pressen, pressen, pressen. Koste es, was es wolle", sagte der Coach des Europa-League-Starters.