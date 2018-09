Costa do Sauípe (SID) - Die Gruppen-Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hat mit einer Schweigeminute für Nelson Mandela begonnen. Der frühere südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger war am Donnerstagabend im Alter von 95 Jahren gestorben. Mit einem Film zu Beginn der 90-minütigen Zeremonie in Costa do Sauípe wurde des "größten Humanisten der Welt", wie FIFA-Präsident Joseph S. Blatter Mandela nannte, gedacht. Mandela hatte wesentlich dazu beigetragen, dass 2010 in Südafrika erstmals eine Fußball-WM auf dem Schwarzen Kontinent ausgetragen wurde.