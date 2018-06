Nusa Dua (AFP) Bei der Konferenz der Welthandelsorganisation (WTO) auf Bali haben die Handelsminister am Freitag weiterhin nach einem Kompromiss mit Indien gesucht. Die Konferenz sollte eigentlich am Nachmittag (Ortszeit) beendet sein, doch Indien blieb hart bei seiner Forderung nach einer Sondergenehmigung für sein subventioniertes Ernährungsprogramm. Der indische Handelsminister Anand Sharma lehnte einen Kompromiss weiterhin ab, blieb aber am Verhandlungstisch: "Ich bin ein ewiger Optimist, ich gebe niemals auf."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.