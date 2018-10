Mexiko-Stadt (AFP) Nach dem Diebstahl eines Lastwagens mit einer hochgiftigen radioaktiven Substanz in Mexiko haben die Behörden das gefährliche Material geborgen. Die mit Kobalt-60 gefüllte Kapsel mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern solle nun vorsichtig isoliert und dann zu ihrem ursprünglichen Bestimmungsort, einer Lagerstätte für gefährlichen Müll, gebracht werden, teilte das Innenministerium in Mexiko-Stadt am Donnerstag (Ortszeit) mit. Am Vortag hatten Soldaten eine Sicherheitszone rund um die Fundstelle eingerichtet.

