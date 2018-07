Der scheidende Bundesvorsitzende der Jusos, Sascha Vogt, hat die geplante Große Koalition im Bund gegen Kritik des SPD-Parteinachwuchses verteidigt. Er werde den Koalitionsvertrag im Mitgliederentscheid nicht ablehnen, sagte er vor dem Juso-Bundeskongress in Nürnberg.

Rund die Hälfte der Juso-Landesverbände hatte sich zuvor gegen eine Große Koalition ausgesprochen. "Der vorliegende Vertrag zeigt, dass mit dieser Union kein Politikwechsel möglich ist. Deshalb können wir ihm nicht zustimmen", heißt es in einem von acht Landesverbänden unterschriebenen Antrag.



Die Jusos kommen an diesem Freitag zu einem dreitägigen Bundeskongress in Nürnberg zusammen. Bei dem Treffen des SPD-Nachwuchses wird massive Kritik am schwarz-roten Koalitionsvertrag erwartet. Über ihren Antrag, den Koalitionsvertrag abzulehnen, soll der Kongress am Samstag abstimmen. Davor will Parteichef Sigmar Gabriel zum SPD-Nachwuchs sprechen.