Johannesburg (dpa) - Das Begräbnis für den gestorbenen südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela soll am Sonntag, 15. Dezember, in Qunu (Ostkap) stattfinden. Das teilte Südafrikas Präsident Jacob Zuma in Johannesburg mit.

