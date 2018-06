Moskau (AFP) Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch hat sich am Freitag mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin zu einem Gespräch über eine strategische Partnerschaft beider Länder getroffen. Die beiden Staatschefs seien in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi zusammengekommen, teilte die ukrainische Präsidentschaft mit. "Die beiden Staatschef diskutierten über einer Handels- und Wirtschaftskooperation in verschiedenen Bereichen sowie die Vorbereitung eines Abkommens über eine strategische Partnerschaft", hieß es weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.