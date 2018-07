Seattle (Washington/USA) (SID) - Second Baseman Robinson Cano (31) hat in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB offenbar einen fürstlich dotierten Rentenvertrag unterschrieben. Der fünfmalige All-Star erzielte mit den Seattle Mariners offenbar Einigkeit über einen Zehnjahres-Vertrag, der ihm insgesamt 240 Millionen Dollar einbringen soll. Das berichten US-Medien. Nach dem Scheitern in den Play-offs war Canos Kontrakt bei den New York Yankees im September ausgelaufen.