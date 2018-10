Johannesburg (AFP) Die südafrikanische Tourismusbehörde hat die Verdienste des verstorbenen Nelson Mandela für den Fremdenverkehr in seinem Heimatland gewürdigt. "Mandela hat unser schönes Land, das ein Pariastaat war, für den Rest der Welt geöffnet, und allein sein Name hat jedes Jahr Millionen Touristen angelockt, die in Südafrika auf seinen Spuren wandeln wollten", erklärte der Chef der Tourismusbehörde, Thulani Nzima, am Freitag in Johannesburg.

