Johannesburg (AFP) Nach dem Tod von Südafrikas früherem Präsidenten Nelson Mandela haben die Vorbereitungen für seine Beerdigung begonnen. Aus Regierungskreisen verlautete am Freitag, die offizielle Trauerfeier für den Anti-Apartheid-Kämpfer könnte am Samstag kommender Woche am Regierungssitz in der Hauptstadt Pretoria stattfinden. Erwogen wird aber auch eine Zeremonie zwei Tage später, am 16. Dezember, an dem in Südafrika der Feiertag namens Versöhnungstag begangen wird. Details zu den Trauerfeierlichkeiten sollten noch am Freitag veröffentlicht werden.

