Johannesburg (AFP) Die Dunkelheit und kühlen Temperaturen der Nacht können sie nicht zurückhalten. Gleich nach Bekanntwerden des Todes von Nelson Mandela strömen hunderte Menschen zu einer spontanen Trauerfeier vor sein Haus in Johannesburg. So füllt in der Nacht zu Freitag der Klang von Liedern die von Jacaranda-Bäumen gesäumten Straßen in dem sonst ruhigen Wohnviertel von Houghton. "Ich war hier, als er aus dem Gefängnis kam, und auch jetzt bin ich hier. Es ist so irreal. Unser Held ist fort", sagt der Gärtner Reginald Mokoena.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.