Berlin (AFP) Der ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko hat der Staatsführung unter Präsident Viktor Janukowitsch ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. "Das ganze politische System ist korrupt. Die Wirtschaft funktioniert nicht", sagte er dem Fernsehsender Deutsche Welle in einem am Freitag veröffentlichten Interview-Auszug. "Präsident Janukowitsch hat die Macht in seinen Händen konzentriert, und er ist verantwortlich für das, was in unserem Land passiert." Deshalb müsse der Staatschef "die Verantwortung tragen" und zurücktreten.

